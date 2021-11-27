Сильнейший снегопад ожидается в Псковской области в ближайшие часы

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Сегодня, 27 ноября, во второй половине дня на Псковскую область обрушится сильный мокрый снег, преимущественно осадки ожидаются в южных и восточных районах области. Об этом сообщает Псковское ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В непогоду специалисты советуют плотно закрыть окна и держаться от них на дальнем расстоянии, а также не подходить близко к деревьям и не парковаться рядом с ними. В целях безопасности также рекомендуется оставаться дома, а на улице соблюдать осторожность при ходьбе.

Если во время снегопада вы оказались за рулем, то необходимо перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и прекратить движение без экстренного торможения, включить аварийные огни и переждать.