Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 ноября 2021 12:49

Сильнейший снегопад ожидается в Псковской области в ближайшие часы

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Сегодня, 27 ноября, во второй половине дня на Псковскую область обрушится сильный мокрый снег, преимущественно осадки ожидаются в южных и восточных районах области. Об этом сообщает Псковское ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В непогоду специалисты советуют плотно закрыть окна и держаться от них на дальнем расстоянии, а также не подходить близко к деревьям и не парковаться рядом с ними. В целях безопасности также рекомендуется оставаться дома, а на улице соблюдать осторожность при ходьбе.

Если во время снегопада вы оказались за рулем, то необходимо перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и прекратить движение без экстренного торможения, включить аварийные огни и переждать.