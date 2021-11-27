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Происшествия27 ноября 2021 15:26

Шестилетний мальчик госпитализирован в результате автоаварии в Великолукском районе

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: сайт ПАИ

Фото: сайт ПАИ

27 ноября на 14-м километре автодороги Великие Луки – Невель Великолукского района случилось ДТП. В результате аварии пострадали пять человек, среди которых оказался шестилетний ребёнок. Об этом сообщает корреспондент районной газеты «Наш путь».

Известно, что 57-летний водитель автомобиля «Ситроен С3» выехал на встречку, после чего столкнулся с автомобилем «Опель-Зафира», за рулём которого находился 49-летний мужчина.

Пять человек пострадали в аварии. Все пятеро, в числе которых оба водителя и шестилетний мальчик, госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу.

На место ДТП прибыли сотрудники скорой помощи и отдела ГИБДД МО МВД РФ «Великолукский». Детали случившегося ещё выясняются.