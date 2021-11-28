Ещё 6 человек скончались из-за коронавируса в Псковской области

За последние 24 часа в Псковской области стало известно о шести погибших из-за коронавируса. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

За все время пандемии число погибших достигло отметки в 1069 человек. За это время было зафиксировано 65 775 заразившихся на территории региона, включая тех, кто не проживает в Псковской области.

Только за последние сутки было выявлено 214 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии лаборатории региона провели 658 613 исследований на COVID-19.