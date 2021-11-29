Сильный снег и метель ожидаются в Псковской области 29 ноября

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Сегодня, 29 ноября, на территории региона ожидается облачная погода. Днем будет идти снег, который к вечеру усилится. По югу области ожидается мокрый снег, а в отдельных районах дождь. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Ночью также прогнозируется снег, местами сильный. Отдельные районы накроет метель. По юго-востоку области пройдет дождь, переходящий в мокрый снег.

Кроме того, жителей региона предупреждают о налипании мокрого снега на провода и гололеде.

По прогнозам синоптиков, восточный ветер будет дуть умеренно.

Температура днем по области будет держаться в пределах -4...+1, ночью — 0...-5.

В Пскове днем прогнозируют снег, ночью метель. Температура в дневные часы составит -1...-3 градуса, ночью -3...-5.

В Великих Луках ожидается дождь, утром переходящий в мокрый снег. Термометры в течение суток покажут 0...+1.