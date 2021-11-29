Стало известно, в каком формате пройдёт зимняя сессия для студентов ПсковГУ

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Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина в прямом эфире программы «Псковский телеграм Online» рассказала, какой будет предстоящая сессия для студентов ПсковГУ.

Предполагается, что до 10 декабря студенты получат первый компонент вакцины, а до 10 января второй. При этом ректор надеется, что процент вакцинированных вырастет и сессию получится провести в очном формате.

Помимо этого, спикер заявила, что сейчас в вузе используется новый формат работы - гибридный. Он предполагает работу преподавателя как с присутствующими в аудитории студентами, так и с теми, кто слушает лекцию онлайн, через личный кабинет.

Однако в ближайшее время непривитые студенты, по словам Натальи Ильиной, будут заниматься с элементами самостоятельной работы.

«Преподаватели будут заниматься с теми, кто находится в аудитории», - пояснила ректор.