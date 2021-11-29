Три концерта запланированы на декабрь в «Лофте» Пскова

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Три концерта планируется провести в псковском «Лофте» в декабре. Об этом рассказал руководитель креативного пространства Антон Ковальский в эфире программы «Псковский телеграм Online» 29 ноября.

По словам Антона Ковальского, 14 декабря в «Лофте» выступит волгоградский певец Бранимир. А 17 декабря состоится концерт псковича, победившего в конкурсе молодёжной поэзии «Источник».

«Запланировано также выступление одного молодого исполнителя», - поделился руководитель «Лофта».

Как рассказал Ковальский, со дня открытия «Лофт» стал местом проведения 15 концертов.

«До того, как у нас начались закрытия, у нас как минимум один концерт в неделю проходил. Хотим вернуться обратно к этому», - поделился спикер.