«Не перед елочкой»: к альтернативному Новому году готовятся в Псковском «Лофте»

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Альтернативный праздник Нового года планируется в креативном пространстве «Лофт» в Пскове. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщил руководитель учреждения Антон Ковальский в прямом эфире проекта «Псковский телеграм Online».

«Готовим программу альтернативного Нового года, чтобы он был не перед елочкой, чтобы был диджей, мастер-классы творческие, чтобы можно было прийти в лофт и провести время с пользой...», - рассказал Ковальский.

Помимо этого, спикер добавил, что по возможности будет задействовано уличное пространство. Антон Ковальский также пообещал псковичам устроить «большой праздник интересный».