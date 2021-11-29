Новость про хозяйку забирающегося в окно Деда Мороза стала самой цитируемой на КП-Псков

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По итогам минувшей недели (с 22 по 29 ноября) на КП-Псков самой цитируемой стала новость о хозяйке забирающегося в окно Деда Мороза, которая обещала удивить псковичей. Всего же, по данным сервиса «Медиалогия», издание цитировали шесть раз.

В топ-5 самых цитируемых также попали радио «Эхо Москвы Псков» (48 цитат), luki.ru (20 цитат), ГТРК «Псков» (14 цитат). На псковские СМИ ссылались региональные и федеральные коллеги в рубриках: власть, здоровье и медицина, общество и социальная сфера, транспорт, наука и образование, ЧП, силовые структуры, право.

Добавим, что также в число самых цитируемых вошла Интернет-газета «Псковская правда».

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