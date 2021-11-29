Анастасия Повторейко пригласила антиваксеров на экскурсию в «красную зону»

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Депутатам, которые выступают против вакцинации, во время сессии Псковского областного Собрания депутатов главврач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко предложила сходить на экскурсию в «Красную зону». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Однако пока на такое предложение никто не откликнулся.

Главврач заявила, что больница готова провести такую экскурсию, добавив, что эта практика уже популярна в медучреждениях Москвы.

Желающие могут написать в директ Instagram-аккаунта Анастасии Повторейко.

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