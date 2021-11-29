Два варианта решения конфликта мнений вокруг QR-кодов назвал директор ВЦИОМ

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Директор ВЦИОМ Валерий Федоров прокомментировал дискуссию, которая развернулась вокруг QR-кодов в спецпроекте ПАИ «Гвоздь телеграма».

«Наша общая задача – за несколько ближайших недель всё-таки найти какой-то общий вектор, заключить какой-то новый социальный контракт по этому конкретному вопросу в надежде, что он будет исполняться», – заявил Федоров.

Кроме этого, он предложил другой вариант решения конфликта в обществе – принять соответствующий закон. По мнению директора ВЦИОМ, этот вариант хуже первого, так как большое количество граждан не будут его соблюдать.

«Если люди не будут убеждены, не будут согласны внутренне с вот этими законоположениями, будут их воспринимать как чрезмерные и даже не достигающие обещанных результатов, а может быть, и преследующие совершенно другие, нелегитимные цели, – если вот так всё сложится, то, конечно, даже примем мы закон, а мало что хорошего будет», – отметил Валерий Федоров.

По словам спикера, сейчас лучшее время, чтобы заняться обсуждением и совершенствованием документов. Потраченное на решение этих вопросов время позволит создать эффективный закон, который будет выполняться гражданами и не позволит запустить процесс невозврата.

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