Синоптик рассказала, сколько продержится снежная погода в Псковской области

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Псковскую область настигла зима. О том, как долго снежна погода продержится в регионе, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Ожидаем сохранение снега в центре и северной части региона. На юге региона ожидается мокрый снег и налипание», – сообщила Нещадимова.

По словам синоптика, еще порядка 5-6 дней могут сохраняться отрицательные температуры и снег. Однако, не миновать и гололедицы. К примеру, на юге Псковской области ожидается наиболее тяжелая ситуация из-за резких перепадов температур.

«30 ноября ожидаем северо-западный ветер, который добавит холод по ощущениям», - добавила Нещадимова.