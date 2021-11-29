МЧС предупреждает псковичей о возможных отключениях электроэнергии

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Псковичам высылают штормовые предупреждения. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

«В ближайшие часы с сохранением в течении ночи по южным и юго- восточным районам Псковской области ожидается налипание мокрого снега на провода, сообщает МЧС», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова отметила, что метель в регионе продолжится до завтрашнего дня.

«Такая погода для Псковской области для конца ноября и начала декабря – это нормально. По предварительному прогнозу, зимняя погода сохранится в регионе до 8 декабря», - отметила Тала Нещадимова.

Об отключениях электроэнергии можно сообщать по круглосуточному телефону Россетей 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.