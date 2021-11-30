Великолучанин выбыл из шоу «Русский ниндзя» на СТС

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Участник проекта «Русский ниндзя» на СТС Дмитрий Москвенков стал вторым после Александра Кузьмина, кто попал на шоу из Псковской области. Досадное поражение на предпоследнем испытании также выбило спортсмена из игры.

Ранее пятое препятствие стоило участия псковского спортсмена Александра Кузьмина. Спортсменам так и не поддались «Разовдные мосты» с бассейном.

Вскоре пройти полосу препятствий на шоу «Русский ниндзя» предстоит псковичу Алексею Гиацинтову.

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