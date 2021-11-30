Почти две тысячи км составил пробег спецтехники за ночь из-за непогоды

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Пробег спецтехники за ночь превысил тысячу километров из-за сильной метели. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин.

«Ситуация непростая. Снег шел всю ночь, и метель, к сожалению, продолжается. Последствия снегопада убирали, не останавливаясь. За ночную смену общий пробег спецтехники составил почти две тысячи км!» - написал чиновник.

Как сообщил Борис Ёлкин, ручные бригады для оперативной расчистки путей передвижения пешеходов были усилены этим утром.

«Водителей призываю соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам советую осторожно переходить проезжую часть. Будьте предельно внимательны!» - предупреждает глава администрации.