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Общество30 ноября 2021 6:20

Почти две тысячи км составил пробег спецтехники за ночь из-за непогоды

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Пробег спецтехники за ночь превысил тысячу километров из-за сильной метели. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин.

«Ситуация непростая. Снег шел всю ночь, и метель, к сожалению, продолжается. Последствия снегопада убирали, не останавливаясь. За ночную смену общий пробег спецтехники составил почти две тысячи км!» - написал чиновник.

Как сообщил Борис Ёлкин, ручные бригады для оперативной расчистки путей передвижения пешеходов были усилены этим утром.

«Водителей призываю соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам советую осторожно переходить проезжую часть. Будьте предельно внимательны!» - предупреждает глава администрации.