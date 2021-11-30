Снежный день вновь прогнозируют синоптики псковичам 30 ноября

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Сегодня, 30 ноября, на территории региона ожидается облачная погода. Днем будет идти снег, местами сильный сильный снег с метелью. Ночью ожидается небольшой снег. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Западный ветер будет дуть умеренно, местами порывисто.

Температура днем по области составит 0...-5, ночью -5...-10.

Псковичам метеорологи обещают днём снег с метелью. Ночью, по пообщениям синоптиков, метель утихнет и перейдет в небольшой снег. Столбики термометров днём покажут -2...-4, ночью -6...-8.

В Великих Луках днем пройдёт мокрый снег, ночью небольшой снег. Температура воздуха в дневные часы будет держаться в пределах 0...-2, ночью -6...-8.