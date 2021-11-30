«Помогите откопать собак»: подопечные псковской Зоозащиты ждут помощи после метели

.

Территорию псковского приюта «Лесопилка» засыпало снегом, и к будкам животных практически нет доступа. Волонтеры общественной организации «Зоозащита» просят псковичей помочь расчистить территорию приюта от снега.

«Мы очень просим приехать уже с утра и помочь накормить собак. Кто-то будет откапывать тропинку, а у сотрудника появится возможность не утонуть в снегу в первые полчаса работы. Вы даже не представляете, как сложно, невыносимо тяжело бороться со снегом, держа в руках два полных ведра еды», - написали зоозащитники.

Волонтёры будут ждать помощи в течение всего дня.

«Ждем с 9:30 любое количество помощников на любое количество времени. Помогите откопать собак», - просят зоозащитники.

Напомним, приют «Лесопилка» находится в Пскове на улице Новгородской, 7.