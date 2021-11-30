Топ-5 советов псковским водителям в непогоду

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Сегодня, 30 ноября, ожидается ухудшение транспортной обстановки в городе и регионе в связи с погодными условиями. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Сотрудники Госавтоинспекции назвали основные рекомендации для псковских водителей во время непогоды.

1. Прежде всего во время метели снизьте скоростной режим до минимума. Это позволит предотвратить ДТП.

2. Крайне важно при вождении также соблюдать дистанцию и не приближаться к соседним автомобилям ближе допустимого.

3. Кроме того, специалисты просят водителей не нарушать боковой интервал между машинами. Это предотвратит возможные столкновения.

4. Особое внимание следует уделить поведению на дороге во время совершения маневров. В Госавтоинспекции советуют воздержаться от них в непогоду. Однако если вы и решаетесь на маневры, то будьте предельно внимательны и аккуратны.

5. Во время непогоды водителям не следует парковать свои автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать уборке улиц.

Помимо этого, автовладельцев просят по возможности сократить или отменить сегодняшние поездки, чтобы не осложнять ситуацию на дорогах.