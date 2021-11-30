«На первой неделе максимум получалось только присесть»: псковский врач рассказала о реабилитации после COVID-19

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И. о. заведующего третьего отделения Псковской областной инфекционной больницы Эльвина Давлятова рассказала, как у перенесших ковид псковичей проходит реабилитация, пишет «Псковская правда».

Как заявляет врач, восстановления после COVID-19 у всех пациентов проходит по-разному. Некоторые переболевшие на следующий день после реанимации в силах самостоятельно встать, пока другие без помощи специалистов не могут подняться с кровати.

«Даже среди молодых людей есть случаи, когда на первой неделе максимум получалось только присесть», - поделилась специалист.

Исходя из индивидуальных особенностей пациента и конкретной ситуации, подбирается программа лечебной физкультуры.

«Инструктор ЛФК решает, какие упражнения можно пациенту сделать сегодня. Все, естественно, согласовывается с лечащим врачом, который строго контролирует, можно ли, например, пациентa сажать или помогать ему вставать», - рассказала Эльвина Давлятова.

Врач также добавила, что физические нагрузки пациентам назначаются дозированно, «шаг за шагом». Медики придерживаются такой тактики, так как излишние нагрузки могут усугубить течение болезни.

По словам эксперта, с пациентами работает также психолог.

«После реанимации людям требуется моральная поддержка, хорошая психологическая разгрузка, потому что они находились на грани жизни и смерти», - подытожила врач.