У 190 жителей Псковской области диагностировали COVID-19 за сутки

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190 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в регионе за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

С начала пандемии в регионе насчитывается 66 747 инфицированных.

Согласно статистике, из медучреждений Псковской области выписались, выздоровев, 58 146 человек, только 347 из них — за минувшие сутки.

По последним данным, у 1 713 жителей региона взяли тест на коронавирус за последние 24 часа.

«Динамика выздоровевших хорошая», - добавил Михаил Ведерников.