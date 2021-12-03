Новые партии вакцины двух видов поступили в Псковскую область

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5,9 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 4,9 тысяч доз вакцины «КовиВак» доставили в регион. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По последним данным, более 234 тысяч жителей региона прошли полный курс вакцинации, только 1 987 из получили вторую прививку за последние сутки.

Согласно статистике, первый компонент вакцины ввели 248 317 жителям Псковской области, а 501 человек уже прошёл ревакцинацию.

Михаил Ведерников также добавил, что на сегодняшний день использовано 83% имеющейся вакцины.