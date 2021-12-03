Морозы и метель прогнозируют псковичам 3 декабря

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Сегодня, 3 декабря, на территории региона ожидается облачная погода. Прогнозируется снег, местами сильный, по югу области с мокрым снегом, местами метель. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Из-за непогоды днем по югу области местами возможно налипание мокрого снега на провода, а на дорогах гололедица.

По сообщениям синоптиков, северный ветер будет дуть умеренно.

Температура воздуха днем по области составит 0...-5 градусов, ночью -4...-9.

Псковичам метеорологи прогнозируют снег и метель. Температура воздуха будет держаться в пределах -1...-3 в дневные часы, -6...-8 ночью.

По прогнозам синоптиков, в Великих Луках днем будет идти сильный мокрый снег, который ночью сменится на умеренный. Столбики термометров днём покажут 0...-2, ночью -4...-6.