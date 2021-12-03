Военные врачи прибудут в Псковскую область для борьбы с COVID-19

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30 военных медиков направлены в регион, чтобы помочь псковским медучреждениям в лечении пациентов с COVID-19. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Такое решение было принято министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу после обращения губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Помогать в лечении ковид-положительных пациентов будут специалисты медицинской службы Вооруженных Сил РФ из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций, дислоцированных на территории Западного военного округа.

Среди направленных в Псковскую область специалистов — реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты, имеющие опыт лечения коронавируса.