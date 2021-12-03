Псковский архитектор и дизайнер Сергей Станкевич рассказал, почему начинает праздновать Новый год с 15 декабря

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Для псковского архитектора, дизайнера и урбаниста Сергея Станкевича Новый год – один из особенных праздников, когда можно приложить всю душу в создание волшебной атмосферы. По словам архитектора, его Новый год начинается намного раньше, чем у остальных псковичей.

«Для меня предновогоднее настроение уже несколько лет связано с тем, что я, счастливый человек, всегда заканчиваю работать 15 декабря и последние 15 дней в году трачу на то, чтобы в спокойном, непринужденном режиме поздравлять друзей, знакомых, коллег по бизнесу», – рассказал Станкевич и добавил, что в этом году будет особенное настроение из-за открытия новой площадки, которая позволит воплотить новогодние идеи по украшению бюро.

«У нас особая радость и уже сейчас особое предновогоднее настроение, потому что мы открыли новую площадку для своего бюро, и в первый раз за семь лет у нас в офисе должна появиться настоящая большая елка. Раньше она всегда маленькая, из года в год одна и та же – маленькая пластмассовая елочка с тремя игрушками, а сейчас мы прямо заморочены вопросом выбора ели и ее украшения, потому что у нас есть задумка, своя, авторская, в фирменном стиле нашего бюро, и сейчас мы этим занимаемся. Это прямо в хорошем смысле слова триггерит. Нам прямо по кайфу!», – поделился архитектор.

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