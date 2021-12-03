Псковичка отсудила у «Пятёрочки» почти 200 тысяч рублей за закрытую цепочкой парковку

Фото со страницы Юрия Никандрова ВКонтакте

Через суд псковичка отсудила у продуктового магазина «Пятёрочка» почти 200 тысяч рублей. После того как не заметила натянутую цепочку у въезда в парковку и повредила машину, девушка обратилась к специалистам. О победе в суде в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» сообщил псковский юрист Юрий Никандров, который разбирался в ситуации вместе с пострадавшей.

С того дня прошел уже ровно год. 11 декабря 2020-го псковичка спешила на работу и выезжала с парковки у продуктового магазина «Пятёрочка» на Инженерной 103. О происшествии многие узнали из группы «Жесть по-Псковски»: «пятёрочка на инженерной 103 перекрыла дорогу, натянув цепочку, девушка примерно в 09.00 утра снесла их постройку».

С того дня начался долгий и тернистый путь разбирательств, кто все-таки виноват в случившемся. «Хорошо помню этот пост, – рассказывает Юрий Никандров. Через несколько недель обращается именно эта девушка! Ущерб нанесён автомобилю 197 800 руб. Заключили договор. Начинаем работать».

«Клиент не даст обмануть, работали плотно год, день за днём шуршали! Земельный участок под «пятерочкой» в собственности у псковской фирмы, Пятёрочка арендует здание и т.д. ребус за ребусом… из-за отсутствия парковочных мест в соседних многоэтажках , люди начинают парковать автомобили на парковке у магазина. График магазина с 08.00-22.00…магазин решил закрывать парковку от местных жителей на ночь…. и кто-то забыл открыть эту цепочку в 08 утра, в 08.50 «открыл» цепочку уже наш клиент…. Десятки запросов, ночной эксперимент, судебная экспертиза, судебные тяжбы..., — сообщил Никандров, p.s. Цепочку эту и я бы не заметил …».

Псковский городской суд в полном объёме удовлетворил иск псковички и Никандрова. «Победа со слезами на глазах», – вспоминает мужчина. С ответчика, по решению суда, взыскали полный ущерб в размере 197 800 рублей, кроме того, и все судебные расходы в итоге легли на администрацию магазин.