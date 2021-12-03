Самым цитируемым СМИ региона в ноябре стало ПАИ

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По данным сервиса «Медиалогия» за ноябрь 2021 года самый высокий индекс цитируемости присвоен Псковскому агентству информации - 20,51. Таким образом, портал стал самым цитируемым СМИ региона за последний осенний месяц.

С результатом 17,56 на второй строчке расположилась лента новостей. На третьей - ГТРК «Псков» (ИЦ 4,06), следом идет портал luki.ru (ИЦ 3,95). Материалы псковских СМИ использовали такие федеральные издания, как Известия, Lenta.ru, АвиаПОРТ, Эхо Москвы и др. Самыми популярными рубриками стали власть, здоровье и медицина, общество и социальная сфера, транспорт и ЧП.

Отметим, что «КП-Псков» вошла в десятку самых цитируемых СМИ региона. Другие СМИ ссылались на издание в материалах о поиске глухонемого, продающего прохожим сувениры, об иске Юрия Лозы к псковской участнице «Голос», о новом месте для установки главной городской елки и об участии псковского спортсмена Александра Кузьмина в шоу «Русский ниндзя».

Добавим, что также в ТОП-10 самых цитируемых вошла интернет-газета «Псковская правда»