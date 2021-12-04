187 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Псковской области за сутки

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В Псковской области по-прежнему наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 186 жителей региона. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Согласно статистике, общее число инфицированных в регионе достигло 66 934.

По последним данным, ещё 347 жителей Псковской области победили болезнь.

Почти 2 300 исследований на выявление коронавируса провели псковские медики за последние 24 часа.

Глава региона Михаил Ведерников также сообщил, что в Псковской области выявили новый очаг распространения коронавируса, а именно в Полонской среднеобщеобразовательной школе Полонского района.