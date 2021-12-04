Два дня остается у жителей Псковской области на подачу заявки на участие в «Народном признании - 2021»

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6 декабря в 14:00 закроется приём заявок на участие в Первой общественной премии Псковской области «Народное признание», где будут определены лучшие из лучших.

Все присланные до этого момента заявки организаторы опубликуют в тот же день. Как сообщают в оргкомитете, поступило уже около ста заявок практически из всех районов Псковской области.

В этом году вы можете побороться за звание лучшего в одной из 12-ти номинаций: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

После завершения приёма заявок пройдут два тура интернет-голосования, в ходе которых будут выбраны победители. Во втором этапе к голосованию также присоединятся эксперты.

Чтобы побороться за звание победителя в самой народной премии региона, необходимо прислать заявку с информацией о соискателе, где будут указаны контактные данные и размещена фотография, на электронную почту premiya@informpskov.ru.

Отметим, уже одиннадцатый год с помощью интернет-голосования выбираются лучшие представители всех сфер жизни региона.