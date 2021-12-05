Одевайтесь теплее: в Псковской области 6 декабря ожидается мороз

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До +15 градусов по Цельсию опустится столбик термометра в предстоящий понедельник в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В псковской гидрометеостанции предупреждают о сильном похолодании. Ночью температура воздуха опустится до -10 градусов. А жители северных районов увидят и -15.

Днём воздух разогреется до -2...-7 градусов. Умеренные осадки в виде нега и облачная погода будут сопровождаться ветром со скорость от 5 до 10 метров в секунду.