Небольшой снег и до -14 прогнозируют псковичам 6 декабря

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Сегодня, 6 декабря, на территории региона ожидается облачная погода. Пройдёт небольшой снег. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

По словам специалистов, на псковских дорогах местами возможна гололедица.

Северный ветер будет дуть умеренно.

По сообщениям синоптиков, температура днем будет держаться в пределах -10...-15, по югу -4...-9, а ночью -12...-17 по области в целом и -6...-11 по югу.

В Пскове ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура днем понизится до -12...-14, ночью опустится до -15...-17.

В Великих Луках также пройдет небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура днем составит -4...-6, ночью -7...-9.