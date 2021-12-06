Новую школу построят в Пскове возле «Электрона»

.

В эфире проекта «Псковский телеграм. Онлайн» и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков сообщил, что контракт на строительство школы возле стадиона «Электрон» заключён.

Планируется, что новая школа на Киселёва примет 525 человек.

«Строится школа на Юбилейной на 825 мест. Строительство идет ударными темпами. Процент готовности пару месяцев назад был 10%, сейчас близимся к 40%», - доложил Андрей Ермаков.

Спикер добавил, что к концу 2024 года власти планируют создать 3 тысячи новых мест на территории Пскова и Псковского района.

Кроме того, в псковские колледжи в ближайшие три года доставят и соорудят новые мастерские для студентов - всего 41, в том числе 11 в 2022 году.

33 образовательные учреждения также ждут одобрения от министерства на проведение капремонта.