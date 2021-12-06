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Дом. Семья6 декабря 2021 7:56

Школы Псковской области получили новые учебники на сумму 30 млн рублей

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Новые школьные учебники на сумму 30 млн рублей поступили в школы Псковской области. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщил и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков в прямом эфире программы «Псковский телеграм Online».

На этой неделе в школы региона доставят учебные материалы еще на 200 тысяч рублей. Уже псковские школьники получили 70 тысяч новых учебников.

Андрей Ермаков добавил, что обеспечение школ новыми учебниками на этих поставках не закончится.

Чиновник также проинформировал, что наряду с учебниками в школы области было добавлено около 1000 ноутбуков отечественного производства.

«Было непросто, потому что очередь по РФ достаточно большая», - подчеркнул Андрей Ермаков.

Показатели нацпроекта «Образование» в Псковской области ркализованы почти на 100%, добавил руководитель профильного комитета.