Нинель Салагаева высказалась о сохранении производства Псковского мясокомбината

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Сегодня, 6 декабря, в прямом эфире «Псковского телеграма Online» вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева высказалась по поводу сохранения производства Псковского мясокомбината.

Спикер отметила сложное финансовое положение организации, в котором оно находится уже на протяжении двух лет. Однако при этом руководство понимающе относится к своим сотрудникам и старается обеспечить их зарпдатой даже в ущерб прибыли.

«После очередных переговоров приняли решение сохранить производство, но сократить его. Хорошая новость для конца года. Продукция качественная, вкусная, хорошая», - заявила вице-губернатор Псковской области.

Напомним, ранее сообщалось о полном закрытии «Псковмясопрома» из-за его неконкурентоспособности. Однако позднее генеральный директор ООО «Псковмясопром» Андрей Шукшин опроверг полное закрытие производства. Так, часть продукции всё же останется на прилавках магазинов.