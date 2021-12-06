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Здоровье6 декабря 2021 8:51

Шесть смертей от коронавируса зарегистрировал Роспотребнадзор в Псковской области за сутки

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Ещё шесть жителей региона скончались от осложнений COVID-19. Общее число смертей от коронавируса достигло 1 117. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Ещё у 185 человек выявили коронавирусную инфекцию. За всё время пандемии ковид был диагностирован у 67 304 жителей региона.

Согласно статистике, 121 человек выписался из медучреждений Псковской области за последние 24 часа в связи с выздоровлением.

Добавим, за минувшую неделю уровень заболеваемости COVID-19 в Псковской области снизился на 19%.