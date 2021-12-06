Самая яркая комета 2021 года попала в объектив псковского астронома-любителя

Фото: Пётр Митрофанов

Самую яркую комету 2021 года C/2021 A1 (Leonard) запечатлел в небе Изборска псковский астроном-любитель Пётр Митрофанов.

В определённые дни декабря комета будет видна на всей территории России. Так, желающим её увидеть советуют встматриваться в небо за два часа до восхода Солнца над восточной частью горизонта.

Увидеть ярчайшую комету псковичи смогут 8, 12 и 18 декабря. При этом 8 декабря астрономическое явление покажется в виде тонкого длинного «шипа», а 12 декабря будет светить ярче всего. А вот 18 декабря C/2021 A1 (Leonard) пролетит всего в 4 млн км от Венеры и навсегда покинет Солнечную систему.