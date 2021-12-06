ПАИ стало самым цитируемым за минувшую неделю

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По итогам минувшей недели (с 29 ноября по 6 октября) на КП-Псков самой цитируемой стала новость о повисшем фонарном столбе над проезжей частью по улице Советской Армии. Всего же, по данным сервиса «Медиалогия», издание цитировали три раза.

ТОП-5 возглавил портал Псковское агентство информации. Его цитировали 1 408 раз. На втором месте лента новостей и 711 цитат. Также в пятерку вошли luki.ru (217 цитат), «АиФ Псков» (162 цитаты) и «МК Псков» (139 цитат). На псковские СМИ ссылались региональные и федеральные коллеги в рубриках: власть, здоровье и медицина, общество и социальная сфера, ЧП, силовые структуры, право.

Добавим, что также в число самых цитируемых вошла Интернет-газета «Псковская правда».