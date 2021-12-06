Хозяйку Деда Мороза-форточника номинировали на премию «Народное признание»

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Список претендентов на соискание общественной премии «Народное признание-2021» в номинации «Инициатива» дополнит псковичка Екатерина Дмитриева. Девушка украсила свое окно фигурой «залезающего» Деда Мороза-форточника в 2020 году на улице Советской, № 9. Выдвинуть претендентку решила жительница Палкинского района Елена Васильева.

Деда Мороза на окне полюбили не только псковичи, но и гости города, поэтому в нынешнем году девушка вновь решила украсить свой французский балкончик. О том, как обновится инсталляция, псковичка рассказала «Комсомольской правде в Пскове».

Сбор заявок на соискание премии «Народное признание» уже завершился. Совсем скоро начнётся народное голосование. Подробнее о премии читайте на сайте Псковского агентства информации. Следить за новостями премии можно здесь.

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