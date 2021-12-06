Новые Нивы главам пяти сельских поселений вручил губернатор Псковской области

Фото: Арсений Тимашов

Михаил Ведерников вручил ключи от новых служебных автомобилей LADA Niva Travel главам пяти сельских поселений Псковской области, пишет ПАИ.

Новые авто помогут главам Дедовичского, Усвятского, Новосокольнического, Островского и Бежаницкого районов оперативнее выполнять поставленные задачи. Поселения имеют большую протяженность и главам приходилось использовать собственные транспортные средства.

Фото: Арсений Тимашов

«Они используют автомобили для служебных дел, чтобы доехать из одного конца волости в другой. Этот подарок – серьёзный вклад в комфорт, оперативность решения вопросов местного значения, которые главы поселений решают в ежедневном режиме», - отметила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова.

Документы на машины уже получены, поэтому домой главы уже отправились на собственных служебных машинах.