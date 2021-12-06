У 180 жителей Псковской области диагностировали COVID-19 за сутки

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180 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

За всё время пандемии диагноз коронавирус был поставлен 67 484 жителям региона.

Ещё 117 человек справились с заболеванием. В общей сложности победить болезнь смогли 58 950 жителей Псковской области.

По последним данным, за минувшие сутки псковские медики провели 1 977 тестирований на выявление ковида.

Михаил Ведерников также добавил, что очаг в ООО «АБ Мед» в Острове снят с контроля Роспотребнадзора.