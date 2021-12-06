Михаил Ведерников: Угроза новой волны реальна

.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предупредил население об угрозе новой волны коронавируса. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

По словам главы региона, штамм «Омикрон» уже добрался до России.

«Угроза новой волны реальна, поэтому постарайтесь вакцинироваться как можно быстрее, если ещё этого не сделали», - написал в своём профиле Михаил Ведерников.

Согласно статистике, на сегодняшний день полный курс вакцинации прошли 238 115 жителей Псковской области. Первую прививку при этом в регионе сделали 250 933 человека. Ревакцинироваться успели 23 673 гражданина.

Губернатор добавил, что на сегодняшний день в Псковской области использовано 82,1 % поступившей вакцины.