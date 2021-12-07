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Общество7 декабря 2021 6:13

До -15 градусов опустятся столбики термометров в Пскове 7 декабря

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Сегодня, 7 декабря, на территории региона ожидается облачная погода. Днем в отдельных районах пройдёт небольшой снег, ночью без осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Северный ветер днём будет умеренным, а ночью переменным и слабым.

Температура днем по области в целом будет держаться в пределах -11...-16, а по югу -4...-9. Ночью температура воздуха понизится до -16...-21, в низинах до -25 градусов.

В Пскове осадков не прогнозируется. Температура днем составит -13...-15, ночью -18...-20.

В Великих Луках, по прогнозам синоптиков, в первой половине дня пройдёт небольшой снег. Столбики термометров днем покажут -6...-8, ночью -16...-18.