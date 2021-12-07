Новогодняя фотозона появилась в Псковском музее-заповеднике в преддверии праздников

.

Сотрудники Псковского музея-заповедника организовали фотозону с новогодней тематикой. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Сколько планов в жизни в отношении близких мы откладываем на потом. А всего-то иногда нужно взять любимого человека, детей, бабушек и дедушек и сделать памятные фотографии для семейного альбома», - прокомментировали в музее.

По словам сотрудников учреждения, в праздничной фотозоне псковичи смогут сделать лучшие снимки и побывать в настоящей новогодней сказке.

На территории Двора Постникова организованы две точки для фотографирования, а именно фактурный киот и новогодний уголок.

На время фотосъемки все аксессуары доступны посетителям музея. Снимки также можно делать на подоконниках и скамейках.

Оплата при этом производится лишь за билет в музей.