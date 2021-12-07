Псковский врач назвала пять эффективных способов восстановиться после ковида

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Период восстановления после выписки из инфекционной больницы может занять месяц, а у кого-то и полгода. Пять способов восстановления организма после ковида назвала «Псковская правда» со ссылкой на заведующую 1-го инфекционного отделения Псковской областной инфекционной больницы Диану Бикмуллину.

Максимально ускорить процесс восстановления после перенесенного коронавируса можно пятью способами:

1. Самое главное – работать над укреплением мышц: дыхательных, а также верхних и нижних конечностей.

«При выписке из стационара мы в обязательном порядке показываем занятия дыхательной гимнастикой, а также упражнения для укрепления всех групп мышц. Это позволяет решить проблему потери мышечной массы после длительного нахождения в малоподвижном состоянии», - пояснила врач.

2. Необходима психологическая поддержка на всех этапах болезни и восстановления.

3. Полноценный сон обязателен ещё во время стационара, но и после выздоровления не нужно принебрегать отдыхом.

4. Для скорейшего выздоровления нужно правильно и сбалансированно питаться.

5. Не менее важным должно стать и питье. Организму нужно получать достаточное количество воды и приучить его к определенному режиму потребления.