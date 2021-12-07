Стали известны данные индекса качества жизни в Пскове

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Данные индекса качества жизни в Пскове выложил портал ВЭБ.РФ. Город попал в кластер «С амбициями»: в эту категорию входят города со средним и низким уровнем дохода, но положительной динамикой численности населения.

Данные приводятся по 12 позициям, в каждой из которых выведен средний балл оценки для сравнения с оценками в среднем по стране.

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Отметим, показатели Пскова выше, чем в среднем по России, по таким категориям, как жилищные условия, образование, мобильность, благоустройство, безопасность, работа и отдых, а также удовлетворенность.

При этом показатели дохода, работы, здоровья, экологии, общества и гражданского права оказались ниже среднероссийских.

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Добавим, оценка проводилась по более чем 200 показателям. 155 городов России приняли участие в исследовании.