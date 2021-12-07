Ещё шесть ковид-положительных пациентов скончались в Псковской области

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Шесть смертей от осложнений коронавируса зафиксировано в Псковской области за минувшие сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Общее число летальных исходов с начала пандемии в Псковской области достигло 1 123.

Ранее сообщалось о 180 новых случаях заражения COVID-19. При этом за всё время пандемии в Псковской области зарегистрировали 67 484 случая инфицирования.

58 950 жителей региона победили заболевание с марта 2020 года.

По последним данным, почти две тысячи тестов на выявление коронавируса провели псковские лаборатории за последние 24 часа.