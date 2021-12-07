Установивших взрывное устройство на школу «террористов» нейтрализовали в Себежском районе

.

Сегодня, 7 декабря, оперативный штаб Псковской области провел антитеррористическое учение «Рельеф». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В мероприятии приняли участие УФСБ, а также УМВД, УФСИН, Управление Росгвардии, Пограничное управление, Минобороны, ГУ МЧС России по Псковской области и органы исполнительной власти Псковской области.

В ходе учения было инсценировано сообщение от охранника школы якобы о том, что два неизвестных пытались закрепить на фасаде здания школы посторонний предмет.

Сотрудники наряда сил единой дислокации ППС МО МВД России «Себежский» и группа быстрого реагирования МОВО «Опочецкий» филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Псковской области» ообнаружили преступников, которые открыли по ним огонь. В ходе задержания один из преступников скрылся на автомобиле Volkswagen Transporter вместе с сообщниками. У входа в школу при этом был обнаружен предмет с признаками самодельного взрывного устройства.

Позднее житель Себежа сообщил, что в лесу, в районе озера Уклейниц, увидел четырех мужчин, вооруженных огнестрельным оружием. Оперативный штаб оцепил территорию, где находились преступники, и здержал их.

Руководитель оперативного штаба заявил, что все цели учения были достигнуты.