К 10 декабря оттепель сменит снежную зиму в Псковской области

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К 10 декабря морозная зима пойдет на спад и сменится теплом и дождями. Об этом сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, пишет ПАИ.

«Вопрос в том, принесёт ли это кому-то счастье? После 10-го ожидается выход фронтальной системы с запада, это будет сопровождаться сначала снегом, затем мокрым снегом. Днём температура станет стремиться к плюсовым значениям, ночью термометры покажут небольшой минус. Ветер будет южным. То есть красивая морозная зима закончится, ну а дальше будет видно», - заключила Тала Нещадимова.

Несмотря на приближающуюся оттепель, ближайших два дня будут морозными, а ночью температура воздуха опустится до -25 градусов.