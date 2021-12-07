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Общество7 декабря 2021 12:57

Псковской епархии отдадут участок под строительство дома причта

Источник:kp.ru
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Улица Воеводы Шуйского, между памятником Савве Ямщикову и гостевым домом. Фото: Андрея Степанова

Улица Воеводы Шуйского, между памятником Савве Ямщикову и гостевым домом. Фото: Андрея Степанова

Псковская епархия получит в собственность участок под строительство дома притчи на улице Воеводы Шуйского. Такое решение было согласовано депутатами Псковской городской Думы 7 декабря на сессии городского парламента.

Участок будет передан в безвозмездное пользование на 10 лет после просьбы храма Покрова и Рождества Богородицы от Пролома. На участке в 377 квадратных метров планируется строительство дом притча.