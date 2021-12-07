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Детский комитет. Советы нашим родителям7 декабря 2021 15:09

Новый детский сад на Коммунальной в Пскове показали изнутри

Источник:kp.ru
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7 декабря состоялась рабочий визит губернатора Псковской области на социальные объекты города, которые вскоре откроются для псковичей. Строительство детского сада на улице Коммунальной уже завершено.

В настоящее время новый детский сад проходит этап оформления необходимых документов. Стройка и отделка здания и территории детского сада уже готовы, поэтому сейчас они находятся в том состоянии, в котором встретят юных псковичей и их родителей.

На улице установлены беседки и скамейки, закреплены качели, а в группах по местам расставлена необходимая для детей и воспитателей мебель.

Учреждение дошкольного образования на улице Коммунальной построено в рамках нацпроекта «Демография».