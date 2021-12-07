Школы Пскова переходят на дистанционное обучение с 8 декабря

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С 8 декабря псковские школы вернутся к дистанционному обучению. Об этом сообщили в Telegram-канале «Псковские новости» со ссылкой на источники в администрации.

«Мы перепроверили информацию. Источники в администрации региона подтвердили, что с 8 декабря и до конца недели псковские школы уходят на дистанционное обучение. Причина - рост заболеваемости ОРВИ», – сообщает канал.

С 8 по 12 декабря школы Пскова переходят на домашнее обучение с помощью дистанционных технологий. В настоящее время директора школ уведомляют об этом детей и родителей в социальных сетях. Ребята и учителя вновь встретятся с друг-друом через экраны гаджетов или компьютеров по видео-связи.