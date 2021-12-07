Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
-25°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 декабря 2021 15:52

Школы Пскова переходят на дистанционное обучение с 8 декабря

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

С 8 декабря псковские школы вернутся к дистанционному обучению. Об этом сообщили в Telegram-канале «Псковские новости» со ссылкой на источники в администрации.

«Мы перепроверили информацию. Источники в администрации региона подтвердили, что с 8 декабря и до конца недели псковские школы уходят на дистанционное обучение. Причина - рост заболеваемости ОРВИ», – сообщает канал.

С 8 по 12 декабря школы Пскова переходят на домашнее обучение с помощью дистанционных технологий. В настоящее время директора школ уведомляют об этом детей и родителей в социальных сетях. Ребята и учителя вновь встретятся с друг-друом через экраны гаджетов или компьютеров по видео-связи.