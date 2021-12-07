Стали известны подробности дистанта с 8 декабря в школах Пскова

С 8 по 10 декабря все школы и учреждения допобразования в Пскове переводятся на дистанционный режим работы. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram.

Начальная школа

Для школьников с 1 по 4 класс будут организованы дежурные группы. В каждой школе определяется потребность в работе дежурных классов, родителям необходимо оперативно предоставить информацию своему учителю. Для детей будет организовано усиленное двухразовое горячее питание за счет бюджетных средств. Дежурные классы будут сформированы без создания смешанных групп .

Старшие классы

Обучающиеся с 5 по 11 класс будут работать со своими учителями с помощью дистанционных технологий.

Напомним, ранее мы сообщали, что директора псковских школ начали сообщать школьникам и их родителям о переходе на дистанционное обучение.